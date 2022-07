Corsa in montagna, compie 20 anni la Aosta-Becca di Nona

Celebra il ventennale la "Aosta-Becca di Nona", gara di corsa in montagna, e festeggia l'evento con un 'edizione in cui alla manifestazione sportiva si affianca un ricco calendario di eventi culturali.

Il programma sportivo - quasi 1.500 iscritti provenienti da 24 nazioni - prevede: 14 Luglio Festa dello Sport a Charvensod; 15 Luglio BeccaPink, gara non competitiva per sole donne di 5 chilometri con finalità sociale co-organizzata con l'Associazione Viola; 16 Luglio BeccaKids, mini gara dedicata ai bambini; 17 Luglio 'La Montée des Gourmands', camminata enogastronomica non competitiva; 17 Luglio Aosta-Becca di Nona (13 km, 2500 m+, tempo massimo 4 ore); 17 Luglio Aosta-Comboé (9 km / 1500 m+).

Per 'Una Becca di Cultura' il 12 Luglio, alle 18, sulla terrazza del Conservatorio di Aosta sarà presentato il libro di Salvo Anzaldi "Nato per non correre" e alle 21 saranno premiati i vincitori del concorso letterario 'Narraci la tua Becca', indetto dalla Biblioteca comunale di Charvensod. Il 14 luglio, alle 21.30, nell'area sportiva Guido Saba di Charvensod, infine ci sarà la proiezione del film 'Eddie the Eagle-Il coraggio della follia' di Dexter Fletcher. Raggiunti quasi i 1500 iscritti tra tutte le gare con atleti provenienti da 24 nazioni.

"Continueremo a puntare su questa manifestazione - spiega il sindaco di Charvensod, Ronny Borbey - perché richiama le linee guida della nostra amministrazione: il senso di comunità, lo sport e la salute, la natura e la sostenibilità, la cultura".

Dello stesso avviso il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che afferma: "Finalmente cultura, sport e altre realtà lavorano in sinergia e dialogano. O fondiamo un nuovo umanesimo con l'uomo al centro o non abbiamo futuro".