Governo: Ricci, se M5s strappa salta alleanza futura

"Abbiamo bisogno di stabilità, di grande supporto al governo Draghi e non si può stare all'opposizione negli ultimi mesi dello stesso governo e poi presentarsi insieme. Questo gli amici del M5s e Conte lo sanno, quindi anche per questo motivo occorre che i Cinque stelle pongano le loro questioni al governo ma in maniera molta seria, responsabile, senza strappi. Perché uno strappo produrrebbe appunto una fine anticipata della legislatura e una difficoltà a quel punto insanabile nel costruire l'alleanza futura". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente di Ali e coordinatore dei primi cittadini dem, a margine di un evento per la promozione della candidatura di Aosta a 'Capitale italiana della cultura 2025'.

Più in generale, ha dichiarato Ricci, "uno strappo sarebbe deleterio per il Paese, in piena attuazione del Pnrr, con un'inflazione che rischia di aprire un autunno molto caldo perché tante famiglie non arrivano alla fine del mese, tante imprese faticano a produrre".