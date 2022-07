A Collé e Pivk la prima SkyClimb Mezzalama

(ANSA) - AOSTA, 09 LUG - Franco Collé e Tadei Pivk hanno vinto la prima edizione SkyClimb Mezzalama. 'Sorella' estiva del Trofeo Mezzalama, si corre su un percorso di 25 km e 2.533 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo da Saint-Jacques, salendo in cima al Castore (4.226 metri). Hanno tagliato il traguardo con il tempo di 3h43'29'', che è anche il record della gara. In seconda posizione Fabio Cavallo e Maurizio Basso (3h59'19''), davanti al team di Gressoney di Daniel Thédy e Roberto Perolini (4h13'31'').

Enzo Mersi e Gabriele Gazzetto sono giunti quarti, mentre gli svizzeri Loïc Perez e Florian Ulrich hanno chiuso al quinto posto.

Nella gara femminile vittoria della tedesca Rosanna Buchauer con la spagnola Igone Campos Odriozola (4h36'35''), davanti alle azzurre dello scialpinismo Mara Martini e Ilaria Veronese (con un ritardo di 4'36'). Hanno conquistato la terza posizione, con il tempo di 5h11'57'', Katrin Bieler e Giuditta Turini.

La SkyClimb Mezzalama by Dynafit va in archivio con questa prima edizione, confermando la cadenza biennale in alternanza con il Trofeo Mezzalama, in calendario il 22 aprile 2023.

