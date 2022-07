Lavevaz, l'attuazione del Pnrr è una sfida epocale

"E' una sfida epocale, le difficoltà sono grandi, anche dal punto di vista tecnico organizzativo. E' una sfida che in nessun modo possiamo permetterci di perdere, dobbiamo fare il possibile, tutti insieme, affinché sia una sfida vinta". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, alla presenza tra gli altri del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervenendo alla tappa aostana dell'iniziativa 'Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza', promossa in tutta Italia dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

Regione e comuni valdostani hanno espresso un fabbisogno di 208 progetti per un costo complessivo stimato di 346 milioni 734 mila euro. Le missioni sono sei e i progetti vanno dalla digitalizzazione (come il collegamento dell''ultimo miglio' per portare la linea internet veloce anche i cittadini delle vallate laterali) agli ospedali di comunità. Attualmente, ha spiegato il presidente Lavevaz, "abbiamo solo il 4% di progetti conclusi, il 17% in corso di realizzazione, il 22% in fase progettuale e il 57% programmato".

Facendo riferimento alla 'task force' che aiuterà la Regione per realizzare il Pnrr, il presidente della Regione ha anche sottolineato: "Sono passaggi molto complessi e siamo in un momento in cui alle pubbliche amministrazione manca personale", per questo "su questo chiederei ancora un occhio di riguardo al governo perché è un passaggio problematico da affrontare".