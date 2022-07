Pnrr: Cingolani, non ci sarà un nuovo piano

"Non ci sarà un nuovo Pnrr" ma "ieri ho detto a Draghi che dovremmo fare uno sforzo per indirizzare il 2% del Pil su programmi di lungo termine, che non abbiano colore politico, paradossalmente da condividere anche con le opposizioni". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo ad Aosta all'iniziativa 'Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza', promossa in tutta Italia dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

"Il Pnrr", ha aggiunto, "ci ha insegnato a investire su programmi a lunga gittata".