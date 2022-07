Evasione e resistenza, 37enne arrestato a Cogne

(ANSA) - AOSTA, 04 LUG - Un uomo di 37 anni di origine tunisina è stato arrestato a Cogne dai carabinieri per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto agli arresti domiciliari dopo un breve periodo in carcere, verso le 21 di domenica non è stato trovato a casa dai militari della locale stazione.

Sono scattate dunque le ricerche nella zona: alla vista dei militari l'uomo si è dato alla fuga e, una volta raggiunto e fermato, ha opposto resistenza. E' quindi scattato l'arresto.

(ANSA).