Pnrr: 2,9 mln alla Valle d'Aosta contro dispersione scolastica

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - Ammonta a 2 milioni 949mila euro la prima tranche di risorse assegnata alla Valle d'Aosta nell'ambito di un piano da 1,5 miliardi, previsto dal Pnrr per l'Istruzione, contro la dispersione scolastica e le povertà educative e per superare i divari territoriali. Il decreto, in via di registrazione, sarà disponibile nei prossimi giorni.

"I primi 500 milioni serviranno a finanziare progetti in 3.198 scuole secondarie di primo e di secondo grado con studentesse e studenti nella fascia 12-18 anni. Sono risorse che assegniamo direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base di precisi indicatori relativi alla dispersione e al contesto socio-economico", spiega il ministro Patrizio Bianchi.

Sono 19 gli istituti della regione alpina che riceveranno i fondi. Le scuole coinvolte in questo primo step riceveranno, nei prossimi giorni, la comunicazione del finanziamento, ma anche la convenzione con le indicazioni sulla base delle quali potranno realizzare la loro progettazione. I progetti partiranno con il prossimo anno scolastico e avranno durata biennale. A questo primo step faranno seguito altre due tranche di finanziamento, la prima dedicata a favorire l'acquisizione di un diploma ai giovani, anche tra i 18-24 anni, che hanno abbandonato precocemente gli studi, mentre con la seconda saranno attivati progetti per il potenziamento delle competenze di base per superare i divari territoriali e anche alcuni progetti nazionali nelle aree più periferiche delle città e del Paese. (ANSA).