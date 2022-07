Casa: riaperti i termini per domande mutuo agevolato in Vda

(ANSA) - AOSTA, 01 LUG - Sono nuovamente riaperti i termini per la presentazione delle domande di mutuo agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale. Lo comunica l'assessorato delle Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio.

La riapertura dei termini dal 1 luglio riguarda il mutuo a tasso agevolato sia per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati sia per l'acquisto, la costruzione e il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le domande verranno ammesse a finanziamento in base all'ordine cronologico di presentazione. I mutui sono finanziati dall'apposito fondo di rotazione istituito presso Finaosta.

Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio mutui in via Promis 2/A (Aosta), solo previo appuntamento. L'importo è incrementato da 180 mila euro a 200mila euro per gli immobili a classificazione energetica A o superiore.

"Per l'accesso ai mutui - spiega l'assessore Carlo Marzi - l'Isee del nucleo familiare non può essere superiore a 60mila euro e può essere presentata domanda per acquisti con atto di compravendita stipulato da meno di diciotto mesi, come voluto dal Consiglio. Per il recupero o la nuova costruzione di immobili, i titoli abilitativi non devono essere scaduti alla data di presentazione della domanda". (ANSA).