Finaosta, in 2021 460 finanziamenti per 50 milioni

L'Assemblea degli azionisti di Finaosta spa - la finanziaria della Regione Valle d'Aosta - ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021. Il risultato netto è pari a 7,55 milioni di euro. "L'Assemblea ha disposto di accantonare l'utile conseguito a riserva legale - si legge in una nota - per 0,38 milioni di euro, a riserva statutaria per 1,89 milioni di euro e a riserva straordinaria per 5,29 milioni di euro".

Queste le principali "grandezze economico/patrimoniali" registrate in bilancio: margine d'Intermediazione pari a circa 15,27 milioni euro; spese amministrative pari a circa 8,57 milioni di euro; rettifiche di Valore Nette pari a circa -2,46 milioni di euro; utile netto/patrimonio netto (Roe) pari a 3,14%; costi operativi/margine di intermediazione pari a 56,10%.

"Finaosta nel 2021 ha, da un lato, sostenuto il tessuto economico e produttivo valdostano mediante l'erogazione di 460 finanziamenti a rischio diretto, per un valore di circa 50 milioni di euro - si legge - e, dall'altro, dato avvio a un importante processo riorganizzativo ed evolutivo, con l'obiettivo di realizzare la propria mission e affrontare le importanti sfide del prossimo futuro".