Esce il 4 luglio magazine Bella Valle d'Aosta

Nasce "Bella Valle d'Aosta-Emozioni tutto l'anno", il nuovo magazine estate-inverno di Gazzetta Matin che avrà cadenza semestrale. Carta patinata. 84 pagine, si propone di raccontare la regione alpina a partire dal 4 luglio.

Nel numero 1, che sarà in distribuzione gratuita insieme con Gazzetta Matin (anche in alcune strutture ricettive selezionate e in punti di interesse turistico), saranno presentati gli appuntamenti dell'estate in Valle d'Aosta.

"Bella Valle d'Aosta è l'evoluzione del magazine - spiega l'editore, Arianna Gori Chisari - che abbiamo proposto fino al 2019. Il Covid ci ha impedito da un lato di dare continuità al precedente prodotto editoriale, ma anche il tempo di elabroare il nuovo progetto, che è solo uno di quelli che proporremo nei prossimi mesi ai nostri lettori e a quelli di fuori Valle, potenziali frequentatori della nostra regione. Questo progetto vuole essere un biglietto da visita per la nostra Bella Valle d'Aosta, una regione da frequentare dove regalarsi tempo, spazio, natura, cultura, sport e divertimento".