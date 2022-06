Artigianato, nuovo allestimento per il Mav di Fenis

Nuovo allestimento per il Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione di Fenis "con nuovi colori, modelli e spazi, ma soprattutto un nuovo modo di parlare di artigianato". I patrimoni esposti appartengono alla collezione Ivat, alla Collezione Brocherel, di proprietà del Museo Civico di Arte antica e Palazzo Madama di Torino e ad alcuni collezionisti privati. La grande novità è "la ricerca di un nuovo punto di vista sui patrimoni, al fine di stimolare una riflessione sul valore della memoria e sul rapporto tra il saper fare artigianale e territorio".

"Il museo di Fénis, aperto al pubblico nel 2009, è stato oggetto negli ultimi mesi - spiega l'Assessore Luigi Bertschy - di un riallestimento degli spazi interni . L' iniziativa ha impegnato l'équipe in un grande lavoro di riflessione e ricerca per presentare al pubblico una rinnovata immagine del nostro artigianato di tradizione. Il Mav ritorna ad essere la principale vetrina dell'artigianato valdostano di tradizione che, per mantenere il suo ruolo culturale, sociale e economico, deve sapersi innovare adattandosi ai gusti e alle richieste degli appassionati, rendendo accessibile e accattivante la produzione artigianale della tradizione valdostana".

"A tredici anni dalla sua inaugurazione il museo è stato capace di far percepire gli oggetti di artigianato quali patrimonio da tutelare, ma - commenta la responsabile del Mav, Nurye Donatoni - ci siamo resi conto che era necessario guardare oltre. Con questo nuovo allestimento vogliamo invitare il pubblico a osservare l'artigianato di tradizione attraverso un'analisi differente e innescare una riflessione sul suo significato, sulla manualità e sul rapporto con il territorio" Il Mav riaprirà al pubblico da giovedì 30 luglio e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.