Grandinata in bassa Valle d'Aosta, danni

Una intensa grandinata ha investito stamane alcune zone della bassa Valle d'Aosta. Sono stati registrati dei danni, come nel caso dell'oratorio interparrocchiale di Donnas Giovanni Paolo II. "Stamattina - si legge in un post - la grandine ha completamente distrutto la veranda dell'oratorio. Lanciamo un appello a tutte le persone di buona volontà e alle imprese ad aiutarci a ripristinarla rapidamente per continuare a garantire ai nostri bambini e ragazzi un centro estivo sereno! Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno concretamente!". Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha emesso una allerta gialla per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale.