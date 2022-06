ConfCommercio Vda, regolamentare locazioni turistiche

"La Valle d'Aosta è praticamente una delle ultime regioni italiane a non aver ancora approvato una norma che disciplini l'attività di locazione per finalità turistiche. Regolamentare questa tipologia di soggiorno è indispensabile sia ai fini della sicurezza che a quelli relativi alla concorrenza leale". Lo sostiene Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio Fipe VdA, secondo cui "le unità abitative devono essere in possesso di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative per le civili abitazioni". "E' inoltre indispensabile - prosegue - prevedere una semplice dichiarazione di inizio attività presso i Comuni di competenza al fine di inserire gli arrivi e le presenze turistiche nelle misurazioni dei flussi Istat.

Riteniamo indispensabile operare in un mercato onesto inserendo regole e controllo così come già in vigore per le strutture ricettive tradizionali. Stabilire procedure legate ad obblighi fiscali, tributari, e previdenziali rappresentano i presupposti base per costruire un'offerta di mercato turistico concorrenziale e onesta".