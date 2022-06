Temporali e rischio idrogeologico, scatta allerta gialla

Dopo quella per la giornata di lunedì, limitata alla sola dorsale alpina, il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha emesso una nuova allerta gialla, valida martedì, per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale.

"Le precipitazioni previste per domani su tutte e quattro le zone - si legge nel bollettino - possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell'ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche".

Riguardo alle precipitazioni, martedì "farà ingresso sul Tirreno settentrionale una attiva perturbazione con deciso aumento dell'instabilità; nelle ore centrali della giornata rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, con raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni più intensi saranno probabilmente localizzati sulla dorsale alpina Sud.

Dalla fine del pomeriggio decisa attenuazione dei fenomeni". In merito alle temperature, sono previste "minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo": ad Aosta, per esempio, saranno comprese tra 18 e 23 gradi.