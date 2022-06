Da ubriaco provoca scontro frontale a Verrès, arrestato 23enne

(ANSA) - AOSTA, 27 GIU - Al volante con un tasso alcolemico oltre il doppio consentito, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con un'altra auto su cui viaggiavano due giovani, uno dei quali è stato ricoverato in prognosi riservata e l'altro con traumi guaribili in 60 giorni. Con quest'accusa, un 23enne cittadino francese (B.S) residente in Valle d'Aosta è stato arrestato dai carabinieri per lesioni stradali gravissime a seguito di guida sotto l'influenza di alcol. Nello scontro è rimasto illeso.

I fatti sono avvenuti attorno alle 3.30 sulla strada statale 26, all'altezza del Comune di Verrès. I due giovani feriti viaggiavano su una Fiat Panda mentre l'arrestato sulla Fiat Sedici di proprietà della madre.

In base agli accertamenti dei carabinieri, un'ora prima, verso le 2.30, aveva provocato un altro sinistro andando a tamponare una Citroen a Pont-Saint-Martin (illesi gli occupanti) per poi fuggire. (ANSA).