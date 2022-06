Trovato morto escursionista disperso a Valtournenche

Un escursionista è stato trovato morto stamane alle sei in un ruscello a Valtournenche. Antonio Turconi, 76enne di Monza, era disperso da ieri. Il cadavere era un ruscello tra le località Loz e Losanche, a circa 1-2 km dalla casa dove stava trascorrendo un periodo di villeggiatura. I soccorritori ipotizzano che possa essere scivolato nel corso d'acqua. A dare l'allarme, ieri, era stata la moglie, dopo che non si era presentato a un appuntamento in paese alle 15.30.

Nelle ricerche è stato coinvolto il sistema di protezione civile regionale. Le operazioni di polizia giudiziaria sono affidate alla Guardia di finanza di Cervinia.