Musica, successi dei Beatles alla Cogne Acciai Speciali

La musica dei Beatles entra alla Cogne Acciai Speciali: il concerto dal titolo 'Let it be' si svolgerà il 30 giugno alle 18,30 nella Piccola fucina dello stabilimento siderurgico di Aosta e sarà aperto al pubblico. "Le famose canzoni dei baronetti di Liverpool, che con il loro sound hanno segnato un'epoca nel mondo della musica, saranno interpretate - si legge nella presentazione - con una formula originale dal Gruppo Caronte: Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all'arpa e Luigi Signori al pianoforte e voce. Una composizione cameristica per l'indimenticabile rock dei Beatles in un contesto tanto originale quanto suggestivo". Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione, compilando il modulo al link: https://forms.gle/fRVaPdUbVSiAtM7J6. L'ingresso è su offerta libera minima di 5 euro a persona (il ricavato verrà completamente devoluto alla Croce rossa italiana).