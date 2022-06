Clima, radar e droni per monitorare ghiacciai valdostani

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il progetto "I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e innovazione". L'iniziativa "permetterà di affrontare puntuali problematiche relative all'aumento delle situazioni di rischio di origine glaciale, correlate agli effetti del cambiamento climatico, da un lato implementando le iniziative di studio e ricerca scientifica, dall'altro investendo con strumentazioni di avanguardia adatte al contesto e flessibili per essere impiegate in diversi contesti territoriali di alta montagna". Sono previsti monitoraggi con radar, droni e strumenti per il controllo delle temperature dei ghiacciai, in particolare di quelli della Val Ferret (Courmayeur).

"I ghiacciai sono tra i più sensibili indicatori climatici - spiega l'assessore al territorio, Carlo Marzi - e il loro progressivo arretramento conferma l'attuale trend di aumento delle temperature medie globale e la fragilità dell'ecosistema in cui viviamo. Sono parte essenziale del nostro territorio: bene paesaggistico, risorsa idrica importantissima, palestra per gli alpinisti, ufficio per le Guide, ma anche fonte di rischio per i territori sui quali insistono, ed è per questo che risulta fondamentale seguirne l'evoluzione e conoscerne le dinamiche." Il progetto è approvato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), per un importo pari a 950.000 euro. Soggetto attuatore è la Fondazione Montagna sicura.