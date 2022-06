Disabili, 1,2 mln per progetto sullo sci per tutti in Vda

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità) ha approvato il progetto "Lo sci per tutte le abilità", presentato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta a valere sul bando del turismo accessibile. In dettaglio l''Amministrazione valdostana potrà beneficiare di un contributo pari a 1,2 milioni di euro a fronte di un budget complessivo di un milione 320 mila euro, per la realizzazione del progetto che vede il coinvolgimento di cinque strutture regionali e sei partner sul territorio.

Obiettivo dell'iniziativa è "mettere a sistema e ampliare l'offerta turistica invernale dedicata alle persone con disabilità motorie, sensoriali e/o intellettive di tutte le età, alle relative famiglie e agli accompagnatori". Tra le azioni previste ci sono la formazione dei diversi operatori coinvolti nell'accoglienza e nei servizi turistici (maestri di sci, pisteur-secouriste, guide alpine e operatori del turismo), la mappatura delle strutture ricettive e il loro grado di accessibilità, la realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere presso alcuni comprensori sciistici, l'acquisto di ausili per la pratica dello sci da parte delle persone con disabilità e la loro messa a disposizione nelle scuole di sci, e, infine, una campagna promozionale.