Credito: selezione Finaosta annullata, 'scritti non anonimi'

C'è "un comportamento manifestamente inadeguato e, comunque, irragionevole della Commissione esaminatrice, che ha imposto l'obbligo di sottoscrizione delle prove scritte, senza alcuna valida ragione" alla base dell'annullamento di una selezione pubblica per l'assunzione di un dirigente di Finaosta, la finanziaria regionale, da parte del giudice del lavoro di Aosta. Lo scrive lo stesso magistrato, Luca Fadda, nelle motivazioni della sentenza del maggio scorso.

"E' pur vero, infatti, come sostenuto dalla convenuta costituita, che - scrive il giudice Fadda - alle società pubbliche non si possano applicare sic et simpliciter tutte le norme previste per le procedure di selezione concorsuali della pubblica amministrazione: tuttavia, nello stesso articolo 1 dell'avviso di selezione Finaosta ha espressamente indicato (né poteva far diversamente, ad avviso del giudicante) di voler seguire i principi di cui all'articolo 35 D.L.vo 165/2001" relativo alle 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'. In questo modo "viene, allora, direttamente in gioco il principio dell'anonimato delle prove scritte, che" secondo il Supremo consesso amministrativo "costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione'". A saltare era stata la nomina - avvenuta nell'ottobre scorso - di Caroline Togniettaz, destinata al vertice della Direzione Credito della società. Il suo contratto era stato dichiarato nullo. Era stata assunta a tempo indeterminato dopo una selezione avviata l'estate scorsa.

Togniettaz era già stata, tra il 2018 e il 2020, consigliera di amministrazione della finanziaria. A fare ricorso era stato un altro concorrente della selezione che aveva ravvisato delle possibili irregolarità nella procedura.