Bomba d'acqua in Vda, vigili del fuoco in azione

Una "bomba d'acqua" si è scatenata nel pomeriggio in Valle d'Aosta obbligando i vigili del fuoco ad entrare in azione in numerose località, da Villeneuve a Saint-Vincent. Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti in garage, scantinati e al piano terra di alcune abitazioni. Non sono segnalati danni a persone. Nel comune di Fenis è stato effettuato un intervento per la rimozione di alcune piante che hanno interrotto temporalmente la viabilità su di una strada comunale. Problemi analoghi sono stati segnalati al Villair di Quart.