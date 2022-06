FI: Rini, se uniti futuro ci riserverà grandi vittorie

"Essere qui in un fine settimana di sabato e di ponte non è scontato e per di più esserci per discutere di politica ascoltando le necessità dei territori.

Siamo qui in tre Regioni che fanno sinergia in un anno particolarmente difficile, importante soprattutto per noi della Valle d'Aosta che dobbiamo far rinascere l'economia della montagna". Così Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta, intervenuta alla Convention in corso oggi ad Alessandria.

"Vogliamo e dobbiamo ripartire - ha detto Rini - anche grazie a Silvio Berlusconi che ci ha creduto. E' finito il periodo del populismo e del qualunquismo, è il momento di essere seri e preparati. Vi ricordo quello che ci ha detto il presidente a Roma: dobbiamo essere costruttori del futuro, costruire infatti richiede capacità, serietà, impegno, perseveranza ma alla fine la soddisfazione è immensa. Ci aspettano grandi sfide per la Regione, il Paese, il partito. Sono certa il futuro ci riserverà grandi vittorie. Ce la faremo, se insieme e uniti".