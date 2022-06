Sindacati, preoccupati per futuro lavoratori Cogne

I sindacati di categoria Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil esprimono 'preoccupazione" a seguito dell'annuncio dell'acquisto del 70% della Cogne acciai speciali da parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation.

"Speriamo che non avvenga come da altre parti, dove prendono e se ne vanno", ha auspicato Fabrizio Graziola (Fiom). A livello nazionale "ci siamo trovati ad affrontare casi di aziende che hanno acquisito il know how e poi si sono spostate da altre parti", gli ha fatto eco Fausto Renna (Fim). "I lavoratori non devono essere venduti, ma ceduti con garanzie", ha aggiunto Gabriele Noto (Uilm). "Pensate - ha spiegato Noto - ai 100 lavoratori a tempo determinato che saranno venduti. Sulla parte economica l'azienda rassicura e dice che nulla cambierà. Nessuno ci ha detto che l'organico sarà lo stesso, noi siamo preoccupati".

I tre segretari di categoria hanno stigmatizzato le modalità comunicative dell'azienda, rea di averli avvisati in ritardo, con una riunione fissata per oggi già la settimana scorsa ma con all'ordine del giorno "questioni di carattere organizzativo".

"L'abbiamo disertata, da domani chiederemo un incontro", ha anticipato Graziola. I lavoratori sono stati informati in mattinata via email.