Furto fragole disabili, coop devolve incasso a Forrest Gump

A seguito del furto di un'ingente quantità di fragole prodotte dalla cooperativa Forrest Gump 2.0 avvenuto alcuni giorni fa, la cooperativa Mont Fallère ha deciso di devolvere l'intero ricavato - della giornata di sabato 28 maggio - del proprio negozio 'Flower point' di via Piccolo San Bernardo ad Aosta. E' quanto riportato in una nota della cooperativa Mont Fallère che da anni collabora con Forrest Gump 2.0 con cui condivide l'intento di offrire delle opportunità occupazionali alle persone più fragili.

"Questo piccolo gesto, unitamente alle iniziative di tanti cittadini che hanno a cuore questa splendida realtà, non potrà certamente restituire i 'frutti' del lavoro fatto, ma vuole essere un segnale di incoraggiamento a non mollare mai di fronte alle difficoltà, come i ragazzi della cooperativa Forrest Gump 2.0 ci hanno insegnato" si conclude la nota.