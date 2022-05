Crisi in Regione: Autonomisti-Lega, accordo vicino

(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - Si stringe il cerchio sull'accordo tra forze autonomiste (Union valdotaine, Alliance valdotaine e VdaUnie) e la Lega Vda per una nuova maggioranza regionale in Valle d'Aosta. Nuove riunioni, decisive, sono previste in giornata. La bozza di intesa - al momento - prevede la conferma del presidente della Regione, Erik Lavevaz, mentre alla presidenza del Consiglio Valle è destinato un altro rappresentante degli autonomisti. In Giunta quattro assessorati agli autonomisti (dovrebbero essere confermati quelli attuali) e quattro alla Lega (Spelgatti, Aggravi, Manfrin e Sammaritani).

Restano invece ancora da "limare" alcuni punti riguardo alle deleghe assessorili. (ANSA).