Bcc valdostana chiude 2021 con utile contenuto

"L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile contenuto in 53 mila euro dopo aver spesato rettifiche sul rischio di credito per oltre 2,3 milioni di euro che conferma l'irrobustimento degli indicatori di rischio e patrimoniali di Banca di Credito Cooperativo Valdostana, nonostante il periodo pandemico". Così Fabio Bolzoni, direttore generale della Bcc Valdostana, ha presentato il bilancio 2021 dell'istituto di credito che è stato approvato all'unanimità.

"Il primo trimestre 2022 - ha aggiunto - si chiude poi con risultato netto provvisorio rotondo per l'Istituto bancario valdostano, di buon auspicio per la chiusura dell'anno 2022. Il piano di rilancio, seconda fase del piano di ristrutturazione aziendale della Banca è avviato e servirà ad aumentare la redditività e il patrimonio di Bcc Valdostana, già in vista degli assorbimenti previsti quest'anno e nei prossimi due".

Per il presidente della Bcc valdostana, Davide Ferré, "se da una parte gioiamo per una ritrovata normalità, dall'altra siamo ancora una volta in presenza di un momento particolare a livello globale e ad un impegno straordinario di attenzione che anche la nostra banca sarà chiamata ad assolvere. L'Europa si ritrova a dover fare i conti con la guerra e con sicure ricadute economiche e sociali. Anche l'economia italiana, che si stava faticosamente riprendendo dalla pandemia, ora sta già risentendo delle mutate condizioni: le previsioni di crescita del Pil sono state riviste al ribasso; la volatilità dei mercati finanziari; la carenza delle materie prime e l'aumento vertiginoso del costo delle stesse e dell'energia, sono l'altra conseguenza diretta del conflitto in corso con conseguente aumento dell'inflazione che, a marzo, è salita al 6,7%. Tutti questi fattori pesano fortemente sull'economia italiana e sulle sue possibilità di crescita nei prossimi anni. Inoltre, pongono seri dubbi sull'attuabilità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".