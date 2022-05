Fragole rubate a disabili,solidarietà Coldiretti e Confcommercio

"Un gesto vile e che denota disumanità e mancanza di rispetto". E' la condanna di Coldiretti Valle d'Aosta e Confcommercio Valle d'Aosta per il furto di fragole commesso nei campi coltivati dai ragazzi con disabilità della Cooperativa sociale 'Forrest Gump' al Villair di Quart.

Coldiretti e Confcommercio esprimono in una nota "vicinanza e solidarietà alla cooperativa, consapevoli del duro lavoro che, in questi mesi, i ragazzi disabili hanno portato avanti senza poter ora beneficiare dei risultati attesi e, di conseguenza, della giusta remunerazione del loro lavoro".