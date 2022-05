Prezzi: vola inflazione ad Aosta, +5,5% in 12 mesi

Nel mese di aprile 2022 l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al Comune di Aosta ha registrato una variazione di -0,5 rispetto a marzo 2022 e di +5,5 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Le divisioni di spesa che hanno mostrato le variazioni in aumento più significative sono quelle relative a: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+20,1), Trasporti (+9,4), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+6,2), Servizi ricettivi e di ristorazione (+3,9), Mobili, articoli e servizi per la casa (+1,4), Altri beni e servizi (+1,4), Abbigliamento e calzature (+1,0), Bevande alcoliche e tabacchi (+0,4), Servizi sanitari e spese per la salute (+0,4). In diminuzione Comunicazioni (-3,3), Istruzione (-1,5), Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,9).