Sanità: Barmasse, carenza infermieri ha radici lontane

La grave carenza di personale, soprattutto infermieristico "ci impedisce di gestire al meglio la Sanità". Lo dice l'assessore Roberto Barmasse, intervenuto durante l'evento "È già mattina, Eroi del Covid-19? No, infermieri", organizzato al teatro Splendor di Aosta dall'Ordine delle professioni infermieristiche. "I problemi - prosegue - arrivano da lontano, con una riduzione sempre più marcata del personale per tagliare i costi. Anche questo ha portato alla situazione attuale, ma c'è anche un appiattimento nella valorizzazione del personale, come se fossimo tutti numeri".

Come assessorato "stiamo - aggiunge - provando a fare qualcosa, ma è molto difficile: tentiamo con gli incentivi economici" e a "fine maggio verranno comunque versati gli arretrati". Oltre al fronte economico "ci stiamo muovendo per l'organizzazione del servizio infermieristico e sono certo che l'azienda ci stia seguendo per valorizzare le professioni sanitarie, cercando di migliorare il welfare e gli ambienti di lavoro", conclude.