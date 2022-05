Crisi in Regione, in stallo trattativa Autonomisti-Lega

E' finita in stallo la trattativa tra le forze autonomiste di maggioranza (Union valdotaine, Alliance valdotaine e Vda Unie) e la Lega Vda per trovare una soluzione alla crisi politica in Regione. Anche gli ultimi incontri - terzo giro di 'consultazioni' - non sono stati risolutivi. Secondo quanto si è appreso, in particolare non c'è accordo sulla divisione dei dieci posti apicali: gli autonomisti hanno proposto 6-4, la Lega chiede 5-5. La maggioranza prosegue quindi in questa fase la sua amministrazione con 18 consiglieri su 35.

"Sui programmi non c'è alcun problema - spiega Marialice Boldi, segretario della Lega Vda - ma i contenuti dell'accordo devono ancora essere definiti. Noi abbiamo posto solo due condizioni: la pari dignità per i posti apicali e l'incompatibilità con l'eventuale presenza del Pd in maggioranza. Restiamo in attesa di una nuova proposta degli Autonomisti".