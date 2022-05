Covid: aumentano i ricoveri, un paziente in Rianimazione

Sono 27 i nuovi positivi al Covid e 66 i guariti emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 126 tamponi effettuati. I dati emergono dal bollettino quotidiano sul Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati dell'Usl.

Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari aumenta, passando da 27 a 28. Dopo due settimane Covid free, torna a esserci un ricovero in Terapia intensiva. Gli attuali positivi in Valle d'Aosta sono 1.325. Non si registrano nuovi decessi, che restano 533 dall'inizio della pandemia.