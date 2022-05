Frana a Gaby, versante ancora instabile, strada chiusa la notte

Non è ancora in sicurezza il versante da cui nella notte tra giovedì e venerdì si è staccata la frana da oltre 500 metri cubi che ha danneggiato la strada regionale 44 all'altezza di Gaby. I massi hanno interrotto la linea elettrica a media tensione e sono arrivati non lontano dalle case di frazione Sorta Desor. "Abbiamo fatto un sorvolo in elicottero questa mattina. Si sono viste delle crepe, oltre a del materiale instabile", spiega il sindaco, Francesco Valerio.

"Ci andranno sette-dieci giorni per il progetto e i calcoli per poi partire - prosegue il primo cittadino - con i lavori di messa in sicurezza". Al momento è previsto che la strada "rimanga aperta dalle ore 7 alle 20, presidiata da volontari, anche nei prossimi giorni", anticipa Valerio. Di notte, quindi, l'Alta valle del Lys sarà isolata.