Massi sulla strada regionale, isolata l'alta valle del Lys

I comuni di Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in Valle d'Aosta, saranno isolati fino a sabato mattina. La strada regionale 44 della valle del Lys resta chiusa dopo che nella notte sono caduti diversi massi sotto l'abitato di Gaby a seguito delle intense piogge.

La strada riaprirà soltanto sabato mattina dalle 7 e "fino a un orario del pomeriggio da definire, anche in base alla disponibilità dei volontari. Sabato notte e domenica notte - spiega il sindaco, Francesco Valerio - la strada chiuderà di nuovo, mentre da lunedì è previsto il via a nuovi rilievi e, speriamo, ai lavori di messa in sicurezza del versante". Dopo il sopralluogo - ostacolato dalla scarsa visibilità - del geologo regionale, il primo cittadino spiega di aver avuto il via libera per ripulire la strada nel pomeriggio di oggi ma non per riaprirla: "Così in caso di emergenze potremo consentire il passaggio dei veicoli".

"Oggi abbiamo lasciato transitare le auto lungo una strada sterrata ma - avverte il primo cittadino - nel pomeriggio di oggi sarà chiusa". La frana ha un fronte di un centinaio di metri e si è staccata circa 500 metri a monte della strada.