Fondazione comunitaria, confermato il presidente

Sono stati confermati per un altro mandato dal Consiglio generale i vertici della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta: Pietro Passerin d'Entrèves ricoprirà nuovamente il ruolo di presidente, così Patrik Vesan continuerà a svolgere quello di segretario generale. Cambia, invece, il vice presidente, incarico assegnato ad Alessandra Dalmasso già in passato consigliere della Fondazione.

Entrano a far parte del Comitato esecutivo, insieme a Pietro Passerin D'Entrèves e Alessandra Dalmasso, anche tre nuovi nomi: Patrizia Scaglia, Roberto Grasso e Vivien Bovard.

Il Comitato di nomina ha indicato anche un nuovo Consiglio generale, che "passa dai vecchi 21 membri agli attuali 15", ha spiegato il Pietro Passerin D'Entrèves nel suo intervento. "La scelta di ridurre il numero dei consiglieri - ha aggiunto - era già stata discussa da tempo e le sue ragioni risiedono nella necessità di rendere più snello e operativo il funzionamento della Fondazione. Sono molto contento per la varietà della composizione del nuovo consiglio e in maniera particolare per la presenza di un giovane sotto i 35 anni, Vivien Bovard, che per la prima volta entra in Fondazione non solo come consigliere, ma anche come membro del comitato esecutivo. Sale infine il numero di donne che entrano nel Consiglio generale, da 4 a 7, con la vice presidenza per la prima volta è al femminile".