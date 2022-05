Crisi in Regione, consultazioni anche prossima settimana

E' iniziato il secondo giro di 'consultazioni' per trovare una soluzione politica alla 'crisi ' in Regione e già si prepara un terzo 'round' di colloqui. Le forze autonomiste di maggioranza (union valdotaine, Alliance valdotaine e VdaUnie) hanno incontrato la Lega Vda, il Partito Democratico con i progressisti e i rappresentanti del movimento Pour l'Autonomie. Tra domani e domenica sono previste riunioni con le altre forze politiche presenti in Consiglio Valle. La prossima settimana - secondo quanto si è appreso - è previsto un altro 'giro' di consultazioni per definire un possibile accordo. Il Conseil fédéral dell'Union valdotaine slitta pertanto alla settimana successiva.