Lavevaz, necessaria stabilità a prescindere da forze politiche

A prescindere dai numeri e dalla composizione della prossima maggioranza regionale "occorre trovare stabilità". Lo dice, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in merito all'attuale 'crisi' politica in Regione e al secondo giro di 'consultazioni' convocato nel fine settimana dagli autonomisti di maggioranza (Union Valdotaine, Alliance valdotaine e VdaUnie). Tra i principali problemi dell'attuale stallo c'è, spiega Lavevaz, "il blocco della seconda e quinta commissione", quelle in cui pesa il recente passaggio di Pierluigi Marquis dalla maggioranza (era in Stella alpina) all'opposizione con Forza Italia.