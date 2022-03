Cisl Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz confermato segretario

Jean Dondeynaz è stato confermato segretario della Cisl Valle d'Aosta durante il 19/o congresso regionale che si è svolto a Saint-Vincent. Era l'unico candidato. Nel suo intervento in apertura dei lavori ha posto l'accento su "due problemi molto distanti fra loro ma strettamente correlati e determinanti per capire dove investire", la "denatalità e l'invecchiamento" in Valle d'Aosta. Infatti, ha sottolineato, "le nostre comunità vanno ripopolate, così com'era un tempo" ma in "chiave contemporanea", cioè in un sistema in cui "servizi, imprese e comunità procedono insieme". In questo senso "il nodo della questione è come riportare il lavoro in montagna, insieme ai servizi ed alle infrastrutture di cui una nuova comunità ha necessità".