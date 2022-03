Viabilità: variante Etroubles, progetto a gara entro maggio

"L'aumento di importo sul progetto definito per effetto dell'adeguamento dei prezzari in base al decreto sostegni ter fa sì che il progetto debba essere riapprovato e andrà in gara entro maggio". Lo ha spiegato il responsabile della Struttura territoriale Anas Piemonte e Valle d'Aosta, Angelo Gemelli.

Per la variante di Etroubles sulla statale 27 il progetto era stato approvato a fine 2021. La gara d'appalto era prevista a febbraio ma l'adeguamento dei prezzi ha fatto sì che il progetto dovesse essere riapprovato calcolando 17 milioni di euro in più. Il costo totale dell'opera è di 116 milioni di euro.