Castello di Introd, Lavevaz 'avviata verifica prelazione'

"Abbiamo avviato il percorso di verifica necessario alla prelazione: da una parte c'è l'analisi degli atti formali, dall'altra quella della congruità del prezzo, che avrà bisogno di una perizia indipendente". Lo spiega il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in merito alla vendita del castello di Introd.

"Una volta acquisiti questi dati - prosegue - potremo unirli ai costi che comporterebbero sia la presa in carico sia la futura gestione del castello. Siamo consapevoli dell'importanza che questa struttura riveste per il paese e per la sua comunità, allargata a tutta la Valle d'Aosta: l'obiettivo è di certo quello di avere una valorizzazione permanente di questo bene, senza preclusioni verso l'attività privata ma coscienti di quanto non si possa andare verso un luogo chiuso verso l'esterno".