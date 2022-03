Siglato l'atto di vendita del Castello di Introd

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - E' partito il conto alla rovescia per la cessione definitiva del castello di Introd a un nuovo proprietario che, secondo quanto preannunciato dal mediatore immobiliare al Comune, intende rilevare tutti gli spazi.

L'immobile fino ad ora è stato concesso in comodato all'ente locale e al suo interno vengono organizzate visite ed eventi culturali.

"Il venditore, Caracciolo, ha fatto l'atto il 10 marzo. Il giorno successivo il notaio ha spedito la pec alla Regione, che ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione", spiega il sindaco di Introd, Vittorio Anglesio. L'immobile è stato ceduto, al momento ancora provvisoriamente, per 4 milioni e 800 mila euro.

"Dal punto di vista economico, culturale, affettivo sarebbe una perdita enorme per tutta la comunità di Introd e le valli del Gran Paradiso. Il castello è nel nostro stemma e la vita degli abitanti gli gira attorno. Spero che la Regione non si faccia scappare questo tesoro: sarebbe già 'chiavi in mano' e questa estate potrebbe già proseguire la gestione", aggiunge il primo cittadino. (ANSA).