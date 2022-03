Sanità: attivato in Valle d'Aosta nuovo canale Telegram

(ANSA) - AOSTA, 02 MAR - Dal 3 marzo sarà attivo sulla piattaforma Telegram un canale pubblico "VdA Salute - Santé et Bien-être en Vallée d'Aoste". Lo comunica in una nota l'assessorato regionale alla sanità sottolineando che "nell'epoca dei social media anche un'Istituzione deve essere presente per comunicare in maniera diretta con il cittadino: il periodo della pandemia ha enfatizzato questa necessità tanto che la comunicazione digitale ha subito un'impennata in grado di cambiare il modo di comunicare anche per la Pubblica Amministrazione". "E' intenzione di utilizzare Telegram, che può essere una app molto interessante e versatile, per raggiungere - si legge - un numero sempre crescente di cittadine e cittadini: attraverso il canale ufficiale (con la collaborazione dell'Azienda Usl) si è così in grado di comunicare in modo veloce ed efficace con il cittadino, condividendo news, eventi, avvisi. È di fatto una finestra digitale per fornire informazioni che raggiungono direttamente l'utente con il mezzo più utilizzato che è appunto lo smartphone". (ANSA).