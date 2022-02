Saloni: torna Maison&Loisirs ad Aosta ma dal 2023

Torna "Maison&Loisir", il salone dell'abitare ad Aosta, dal 27 aprile al primo maggio 2023.

"Abbiamo ricostituito il gruppo di lavoro, stiamo mettendo insieme nuove idee progettuali e ci siamo dati come obiettivo quello di confezionare una Maison&loisir unica, straordinaria, tecnologica, all'avanguardia, capace di coniugare i bisogni dei visitatori e le offerte degli espositori. Per farlo abbiamo però bisogno di tempo, di certezze, di normalità e di pubblico, del grande pubblico che ha contraddistinto tutte le edizioni del Salone dell'abitare" spiega l'ideatore della fiera, Diego Peraga, che aggiunge: "Dopo due anni difficili sarebbe azzardato immaginare una Maison&loisir già la prossima primavera. Se da un lato è incontestabile che il mercato della casa è ripartito, dall'altro è altrettanto vero che ci stiamo muovendo in un contesto ancora caotico e confuso.

L'ultima edizione di Maison&loisir aveva fatto registrare il record di visitatori con 37mila presenze in cinque giorni; gli stand erano stati 249, dalla progettazione alle costruzioni, dall'artigianato alle finiture, dalla tecnologia al benessere, mentre il programma degli eventi comprendeva 136 incontri, tra seminari di architettura, conferenze su economia ed urbanistica, focus su ambiente e risparmio energetico, oltre ai tradizionali concerti serali.