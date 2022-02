Alpini, ad Aosta raduno Primo raggruppamento Ana nel 2023

(ANSA) - AOSTA, 12 FEB - Il Centenario di fondazione della sezione valdostana dell'Ana, costituita il 6 settembre 1923, sarà celebrato il prossimo anno ospitando il raduno del Primo Raggruppamento. Alpini da Piemonte, Liguria, insieme a una delegazione francese, giungeranno in Valle d'Aosta nei giorni 23 e 24 settembre 2023. Nel 2003 Aosta aveva ospitato l'adunata nazionale. Oggi si è svolta ad Asti una riunione con tutti i presidenti delle 25 sezioni che compongono il primo Raggruppamento alpino.

La delegazione valdostana era guidata dal presidente Carlo Bionaz e da una rappresentanza del Consiglio Sezionale. Due le candidate: Aosta e Pinerolo. Dopo l'esposizione del presidente Carlo Bionaz, si è votato a scrutinio segreto. Solo con le ultime schede l'urna ha decretato la vittoria di Aosta (punteggio di 13 a 11 e una scheda bianca).

"Sono molto felice ed orgoglioso", ha detto Bionaz. " Sono felice perché abbiamo saputo mettere in campo le nostre migliori energie, con una sinergia eccezionale degli enti istituzionali e militari che, sin da subito, ci hanno assicurato piena collaborazione e sostegno. Sono orgoglioso perché, nell'anno in cui festeggiamo i 150 anni della nascita degli alpini, ci è stata riconosciuta ancora una volta la nostra affidabilità organizzativa ampiamente collaudata in passato, quando abbiamo ospitato i Campionati italiani di sci alpinismo, le Alpiniadi invernali, il raduno celebrativo per la medaglia d'oro del Battaglione Aosta". (ANSA).