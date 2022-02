Energia: Pas, Governo regionale lento e goffo

"Le acque sono uno dei più grandi tesori della Vallée d'Aoste. Purtroppo in un passato ormai remoto lo Stato ha già fatto man bassa. Il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche prima del termine della legislatura statale é basilare per la nostra economia. L'approvazione della norma di attuazione a riguardo deve essere priorità assoluta per l'amministrazione regionale la quale pare avere un atteggiamento lento e remissivo nei confronti di Roma". E' quanto dichiara in una nota il responsabile politico di Pays d'Aoste Souverain, Christian Sarteur, in merito alla norma di attuazione per le concessioni idroelettriche.