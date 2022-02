COVID, il punto in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta cala ancora l'incidenza di casi positivi al Covid-19 e si torna sotto la quota simbolica di 3.000 contagiati. Il contagio continua a rallentare con le conseguenti ripercussioni sulle strutture sanitarie, a partire dall'ospedale Parini di Aosta.

L'ultimo bollettino parla di un morto (un uomo di 84 anni che era ricoverato in ospedale) e 155 nuovi casi positivi nelle ultime ore, a fronte di 628 guarigioni. Il numero di attuali contagiati scende a 2.794, di cui 52 ricoverati all'ospedale (tre in terapia intensiva). In base ai dati diffusi dall'Agenas, l'occupazione in area medica di pazienti contagiati è scesa al 30% mentre quella in terapia intensiva al 9%.

Passando alla scuola, l'1,87% per cento delle classi valdostane (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) risulta essere in quarantena causa Covid-19, mentre il 10,48% è in sorveglianza o autosorveglianza (dalle elementari alle superiori) e il 6,14% è in Didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori). Il dato è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'Istruzione. Per quanto riguarda il personale docente, il 2% risulta sospeso in relazione all'obbligo vaccinale Covid-19, l'1,9% risulta assente per quarantena o isolamento Covid-19 e l'8,2% risulta assente per altri istituti (aspettativa, malattia).