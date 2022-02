Incidente lavoro a Gressan, procura chiede archiviazione

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte in un incidente sul lavoro dell'imprenditore Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan, e di Velio Dal Dosso, 51 anni, operaio di Gressan. Lo scorso agosto erano stati travolti da una lastra di cemento che stavano scaricando in un cantiere di Gressan.

In base alle indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato non sono emerse responsabilità di altre persone. L'incidente era avvenuto in frazione Barral, nel cantiere di proprietà di Pepellin, titolare dell'impresa che stava costruendo un b&b. I due uomini stavano scaricando delle lastre di cemento dal camion, quando una di queste è scivolata schiacciandoli.

Entrambi erano arrivati all'ospedale regionale in condizioni molto gravi. Pepellin era morto qualche ora dopo l'arrivo in ospedale e Dal Dosso era stato ricoverato in Rianimazione dove poche ore dopo era deceduto.