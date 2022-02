Vaccini: verso rimodulazione agende, non ci sono prenotati

"Vacciniamo meno di un terzo delle persone che potremmo vaccinare, i numeri si sono ulteriormente ridotti e per questo domani valuteremo come riorganizzare il piano". Lo spiega il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti.

"Le statistiche di dicono che le sedi periferiche, aperte solo alcuni giorni alla settimana, sono abbastanza piene mentre al dirve-in di Aosta e a Pollein, dove c'è maggiore offerta, ci sono molti meno prenotati. Valuteremo in base alle aree e alle fasce di popolazione cosa tenere aperto".

Sul fronte epidemiologico, "ormai c'è una stabile riduzione sia dei casi positivi sia, soprattutto, dei ricoveri. Ora ci apprestiamo a fare passi indietro rispetto ai reparti Covid, per farli tornare gradualmente alle loro attività ordinarie e iniziare a recuperare le attività non urgenti che erano state sospese".