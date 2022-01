'Ndrangheta, in carcere l'avvocata Bagalà

E' stata portata in carcere, fuori regione, l'avvocata Maria Rita Bagalà.

La Corte di cassazione ha infatti respinto il suo ricorso contro la pronuncia del Riesame di Catanzaro che aveva accolto la richiesta della procura distrettuale antimafia, che chiedeva la custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta Alibante. Era agli arresti domiciliari ad Aosta dal 3 maggio con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il provvedimento è stato eseguito ieri dai carabinieri di Aosta.

Per l'accusa, Maria Rita Bagala' , sotto la regia del padre Carmelo Bagala' considerato il capo del clan, "partecipava alla cosca" della 'ndrangheta, garantendo "l'amministrazione dei diversi affari illeciti", lo scrive il gip di Catanzaro, Matteo Ferrante, nell'ordinanza di custodia cautelare sottolineando che l'avvocata, oltre a essere la "mente legale del clan", curava gli interessi economici e finanziari del sodalizio.