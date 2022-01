A Valtur la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia

Il gruppo Nicolaus, con il marchio Valtur, si è aggiudicato per oltre dieci anni la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, ex Club Med Cristallo fino al 2020. La struttura si chiamerà Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, con la nuova gestione impegnata in questo momento nel coordinamento, insieme alla proprietà, di opere di ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L'apertura è prevista, in 'soft opening', nell'estate 2022.

Firmato lo scorso 20 settembre, il contratto è stato ufficializzato solo ora. Nei mesi scorsi il processo di selezione per affidare la nuova gestione - avviato dalla famiglia Lavezzari, proprietaria della struttura, con il supporto di Ernst & Young - aveva visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.

Con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative previste, la struttura vanta una vista a distanza ravvicinata sulla piramide del Cervino e si trova in prossimità della partenza della seggiovia Cielo Alto e della funivia di Plain Maison.

"Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione", commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.