Lavoro: Cas propone extra premio, oo.ss proclamano sciopero

La Cogne acciai speciali (Cas) ha proposto in maniera unilaterale un extra premio di 1.500 euro a lavoratore per "dimostrare di quanto l'azienda abbia in considerazione l'impegno dei propri collaboratori". A fronte di tale dichiarazione "le Organizzazioni sindacali hanno dichiarato uno sciopero di ogni straordinario a partire dal 29 gennaio e fino al 30 aprile". Lo fa sapere la Cas, che non si "capacita dell'improvvisa proclamazione dello sciopero" e "respinge ogni accusa relativa al mancato interesse alla sicurezza dei lavoratori".

L'attuale teorico è di 985 euro. "Questo extra premio proposto in maniera unilaterale dall'azienda, non era legato ad alcuna richiesta pervenuta né dai lavoratori, né dalle Organizzazioni Sindacali", spiegano dalla Cas.